رابط مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي (يلا شوت) في نصف نهائي كأس مصر بدون تقطيع

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي (يلا شوت) في نصف نهائي كأس مصر بدون تقطيع يواصل الأهلي حملة الدفاع عن لقب كأس مصر 2023 عندما يواجه إنبي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويدخل المارد الأحمر المباراة في حالة نشوة كبيرة بعد سحق سان جورج الإثيوبي 7-0 بمجموع المباراتين في دوري أبطال أفريقيا وقبل ذلك، الفوز العريض على المصري 4-0 في الدوري المحلي.

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم حول معرفة مباراة الاهلي وانبي والقنوات الناقلة، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبي في كأس مصر 2023 يوم الأربعاء 4 أكتوبر الشهر المقبل في كأس مصر نصف نهائي موسم 2022/2023، حيث تنطلق مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبيفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، العراق، سوريا، البحرين، اليمن، الأردن، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.



نسخة كأس مصر 2022-2023 تتواصل في موسم 2023-2024 بسبب الجدول المزدحم للموسم الماضي، تمامًا كما كان الحال في النسخة السابقة التي حققها الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي بنصف نهائى كأس مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية، وإمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم وبيرسى تاو، أنتوني موديست.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وانبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وانبي | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

تنقل مباراة الأهلي وإنبي، في نصف نهائي كأس مصر (نسخة الموسم الماضي 2022 /2023)، عبر أحدى قناتين أون تايم سبورت المختلفة الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات المسابقات المحلية سواء الدوري أو كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المحترفة، سواء عبر القناة 1 أو 2.

تشكيل إنبي ضد الأهلي

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني تامر مصطفى بتشكيل إنبي ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمي: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة- مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك- أحمد يوسف- مودي ناصر.

الهجوم: محمد حامد- رفيق كابو- أحمد نادر.