بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي يلا شوت تويتر..مشاهدة الاهلي اليوم في كأس مصر

بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي يلا شوت تويتر..مشاهدة الاهلي اليوم في كأس مصر يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثوب المحلي مجددا، بعد تأهله باقتدار شديد إلي دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا مكتسحا سان جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة، عندما يلتقي إنبي في نصف نهائي كأس مصر البطولة الأعرق في مصر وإفريقيا والعالم العربي التي يحمل الأهلي لقبها.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره إنبي، غدا الأربعاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي لمدة 120 دقيقة، لتقام في تمام الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء في نفس اليوم.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وإنبي، التي ستقام غدا الأربعاء لملاقاة الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استأنف تدريباته أمس الاثنين، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أول أمس عقب مباراة ‏سانت جورج الأثيوبي، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

موعد مباراة الاهلي ضد انبي في كاس مصر

يفتتح ملعب استاد القاهرة الدولي ابوابة لاستضافة مبارة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق الاهلي ضد نظيرة فريق انبي ، يوم الاربعاء الموافق 4 من شهر اكتوبر الجاري ، وذلك ضمن إطار منافسات نصف نهائي ضمن اطار منافسات بطولة كاس مصر موسم 2023 – 2024 ، حيث يدخل كلا من الفريقين لهذه المواجهة النارية بكل قوة وحماس عالي من اجل تحقيق الفوز بالمباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وانبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وانبي | من هنــــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي في كأس مصر

مع كثرة البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي، حيث إن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تبث جميع مباريات كأس مصر والدوري الممتاز حصريا للجماهير المصرية والعربية عبر قنواتها المفتوحة، إليكم تردد قناة أون تايم سبورتس 1، التي تبث مباراة الاهلي وانبي في كأس مصر وهي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

مفتوحة

ما هو التشكيل المتوقع الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر – كريستو – محمود كهربا.

ما هو التشكيل المتوقع لفريق إنبي أمام الأهلي

حراسة المرمي: البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة – مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك – أحمد يوسف – مودي ناصر – محمد حامد – رفيق كابو.

الهجوم: أحمد نادر.