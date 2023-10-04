مباحثات مصرية هندية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المُشترك

العشري: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري منتدى الأعمال المصري الهندي لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المُشترك.

جاء ذلك خلال زيارة وفد هندي برئاسة السيد "جايارا مان" لغرفة القاهرة اليوم الأربعاء يتضمن تخصصات مختلفة منها " الكيماويات – الصناعات – البناء والتشييد - التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي – الأغذية – تكنولوجيا المعلومات – الطاقة المُتجددة ".



وحضر المنتدى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ورؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة.



وقال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، إن زيارة الوفد الهندي للغرفة تأتي تأكيدًا للصداقة والعلاقات التاريخية بين البلدين، ولتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنشيط عمليات التصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن هناك مجالات عديدة متاح بها فرص استثمارية كبيرة في مصر منها " الصحة - الزراعة - الطاقة - التعدين - اللوجستيات - الادوية-الكيماويات-المنسوجات-العقارات- وتكنولوجيا المعلومات".



واستعرض" العشري" خلال اللقاء ما تم في مصر من بنية تحتية ضخمة تشجع على دخول استثمارات جديدة السوق المصرية والتوسع في الاستثمارات الحالية، وأيضًا التشجيع الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية لكل المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية كبيرة أتاحت فرصًا استثمارية كبيرة في القطاعات المختلفة، وهو ما يجب على الجانب الهندي الاستفادة منه في ضخ استثمارات هندية في السوق المصرية وابرام اتفاقيات استثمارية وتجارية مشتركة تزيد من التبادل الاستثماري والتجاري المشترك.



وأشاد رئيس غرفة القاهرة بتنوع تخصصات الوفد الهندي، مما يتيح الفرصة أمام الجانبين المصري والهندي لفتح أسواق تصديرية جديدة، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصرية، لافتًا إلى أن المنتدى الذي تم تنظيمه تضمن لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين لمناقشة سبل التعاون في المرحلة القادمة بما يحقق الاستفادة المُتبادلة للطرفين.



وأضاف رئيس غرفة القاهرة أن منتسبي غرفتنا وأعضاء الوفد الهندي ناقشوا سبل فتح أسواق تصديرية وجذب استثمارات جديدة، سواء بالشراكة، أو بالاستثمارات الهندية الخالصة بالسوق المصرية من خلال اللقاءات المباشرة بين التخصصات المختلفة المصرية وممثلي هذه التخصصات من الوفد الهندي.



وأردف رئيس غرفة القاهرة: أن زيارة الوفد الهندي للغرفة تأتي ضمن خطتنا العامة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك مع الدول المختلفة، وتعرف مجتمع الأعمال الخارجي بالفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر من خلال المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة، ونسعى إلى ترويجها من خلال اللقاءات التي تتم مع مجتمع الأعمال الخارجي سواء باستقبال زيارات في مصر أو زيارة هذه الدول في المحافل الاقتصادية المختلفة.



وتوقع "العشري" أن تحدث طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية عقب هذه الزيارة في ظل البيانات والمعلومات التي سيتم توفيرها عن سوقي البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية المُتاحة لديهما، والحوافز التي من الممكن أن يستفيد منها مجتمع الأعمال في البلدين من أجل إبرام اتفاقيات ثنائية تعزز من الاستثمارات المشتركة، وتزيد من التبادل التجاري الثنائي بما يُحقق طفرة في اقتصادي مصر والهند.



من جانبه قال السيد "جايارا مان" رئيس الوفد الهندي إن هذه الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية، موجهًا شكره لمجلس إدارة الغرفة على إتاحة هذا اللقاء لتبني وجهات النظر لاستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، مشيرًا إلى أنه من ضمن الفعاليات المهمة التي حدثت في الفترة السابقة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند والمشاركة في عيد الجمهورية، ثم كانت هناك زيارتان لوزيري الدفاع والخارجية الهنديين لدعم العلاقات الثنائية ثم زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر، وعقد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزارء المصري وهو ما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب العديد من الزيارات الثنائية المتبادلة، لافتًا إلى أن مصر تعتبر الشريك الاستراتيجي للهند، مشيرًا إلى تميز العلاقات السياسية والدبلوماسية المصرية الهندية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها.



وقال رئيس الوفد الهندي إنه سيتم عقد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري بشرم الشيخ، في إطار سلسلة زيارة الوفد الهندي لمصر، وأن هناك حوالي 50 شركة هندية تعمل بالسوق المصرية حاليًا بعضها له أكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى حالة الاستقرار التي تشهدها مصر في الفترة الحالية وهو ما يشجع على زيادة التبادل التجاري والاستثماري وأن الهند بها فرص كبيرة للاستثمار وتمنح حوافز للمستثمرين.

وأكد على أهمية التعاون بين رجال الأعمال في البلدين من خلال خطة عمل عن طريق غرفة القاهرة بما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



واختتمت فعاليات المنتدى المصري الهندي بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصرين ونظرائهم من الوفد الهندي لمناقشة سبل التعاون في التخصصات المختلفة خلال الفترة القادمة.