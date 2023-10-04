الين قريب من 150 مقابل الدولار وسط تكهنات بتدخل السلطات لدعمه

تراجع الين الياباني، اليوم الأربعاء، أمام الدولار بعد صعوده غير المتوقع في الجلسة السابقة الذي أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت لدعم العملة.

الدولار

وانخفضت العملة اليابانية بشكل طفيف إلى 149.12 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو 2% خلال جلسة أمس الثلاثاء إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ أكتوبر 2022.

وتدخلت السلطات اليابانية العام الماضي لدعم الين، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1998.

وانخفضت العملات الأخرى بالمثل مقابل الين في الجلسة السابقة، حيث خسر اليورو أكثر من 1.5% ليصل إلى 154.39 ين. وعوض بعضًا من تلك الخسائر وسجل في أحدث تعاملات 156.05 ين.

وأحجم نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، ماساتو كاندا، اليوم الأربعاء، عن التعليق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف ليلًا، لكنه قال "لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأميركية".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الشهر الماضي إن تفهم واشنطن لتدخل اليابان مجددًا في شراء الين "يعتمد على تفاصيل" الوضع.

سوق العملات:

العملات

وفي سوق العملات الأوسع، ارتفع الدولار على خلفية بيانات قوية صدرت أمس الثلاثاء وأظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس وسط زيادة في الطلب على العاملين في قطاع الخدمات المهنية وأنشطة الأعمال.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العملة الأمريكية (الدولار ) لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرًا عند 107.34 مقابل سلة من العملات، ووصل مؤشر الدولار إلى 107.07 في أحدث قراءة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.03% إلى 1.20745 مقابل الدولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار.

وهبط اليورو إلى قاع مماثل عند 1.0448 مقابل الدولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وسجل في أحدث تعاملات 1.0469 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.63085 مقابل الدولار أمريكي، بعد أن انخفض واحدًا بالمئة تقريبًا أمس بعد أن أبقى البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة ثابتة لشهر رابع ولم يشر إلى ضرورة رفعها مجددًا.

وزاد الدولار النيوزيلاندي 0.07% إلى 0.5912 مقابل الدولار، قبيل صدور قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يبقي البنك أيضًا أسعار الفائدة دون تغيير.