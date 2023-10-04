الأزهر الشريف يطلق سلسلة فيديوهات تبرز دوره في حرب أكتوبر

أطلق الأزهر الشريف، سلسلة من الفيديوهات الجديدة التي تبرز الدور الوطني للأزهر في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على الصفحات الرسمية للأزهر بمنصاته على فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وموقع X، تحت عنوان «عمائم الأزهر على جبهة النصر»، وذلك للتعريف بالدور الوطني والتوعوي لعلماء الأزهر الشريف خلال حرب السادس من أكتوبر، وبما أسهم في تحقيق واحد من أعظم الانتصارات العربية في تاريخ مصر.

عددا من الفيديوهات التي تعرض شهادات حية لعدد من علماء الأزهر الشريف الذين عاصروا الحرب وشاركوا فيها

وتتضمن السلسلة عددا من الفيديوهات التي تعرض شهادات حية لعدد من علماء الأزهر الشريف، الذين عاصروا الحرب وشاركوا فيها، كجنود وضباط ومقاتلين، أو ممن أسهموا بالجهود المعنوية والروحية لرفع الروح القتالية لدى الجنود والضباط على الجبهة،

تأتي السلسلة في إطار حرص الأزهر الشريف على توضيح الدور الوطني البارز للأزهر الشريف في تاريخ مصر والعرب، منذ نشأته وحتى وقتنا هذا، وهو ما كان له عظيم الأثر في التصدي لكثير من المحاولات التي استهدفت النيل من مصر، أو التعدي على أراضيها.

يمكنكم الدخول على الروابط التالية لمشاهدة برومو السلسلة:

الفيس بوك:

https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/videos/3504119986512485/



إنستجرام:

https://www.instagram.com/reel/Cx8sFrbNU-E/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

اليوتيوب:





موقع X:

https://twitter.com/AlAzhar/status/1709289110001594623?t=OAezwVqc82Ia1tNMuNovlw&s=08

عمائم #الأزهر على جبهة النصر.. سلسلة من الشهادات تبرز الدور الوطني للأزهر الشريف في #حرب_أكتوبر.. انتظرونا pic.twitter.com/aupKQivKaK — الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 3, 2023

هنأ الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، والقوات المسلحة الباسلة؛ قيادة وضباطا وجنودا، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



حرب أكتوبر كانت ولاتزال وستظل من أعظم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر والعالم العربي



أكد شيخ الأزهر أن حرب أكتوبر كانت ولاتزال وستظل من أعظم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر والعالم العربي، بما تجسده من بطولات وتضحيات قوات جيشنا البواسل وشعبنا العظيم في الدفاع عن الوطن والزود عنه والحفاظ على حقوقه وكرامته، وستبقى شاهدًا على شجاعة الجيش المصري، ودليلًا على أن جنود مصر كانوا ولا يزالون الدرع الواقي والحارس الأمين الذي حماها طوال تاريخها من الغزاة والمعتدين.

دعا شيخ الأزهر جميع المصريين لاستلهام معاني الإصرار والعزيمة والعمل الجاد لبناء وطننا وتحقيق نهضته، وأن يكون هذا الانتصار العظيم حافزا لهم لبذل الجهد والعرق في سبيل النهوض بمصرنا الحبيبة، والإسهام في نهضتها وتطورها، سائلًا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة الوطن، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والنمو والرخاء والاستقرار.