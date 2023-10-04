جامعة كفر الشيخ تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتورعبدالرازق دسوقي، الأربعاء ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، متمنيًا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن و البركات وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.



وبهذه المناسبة، عبّر رئيس جامعة كفر الشيخ عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهود سيادته ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، متمنيًا كل التقدم للشعب المصري والتوفيق للقيادة السياسية.



وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ذكرى وطنية كبيرة وعظيمة، ورمزا للفخر والعزة للمصريين والأمة العربية.



وفي برقيته، جدد رئيس جامعة كفرالشيخ العهد إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة إلى نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين وجميع منسوبي الجامعة.