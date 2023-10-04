رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ السيسي بمناسبة انتصارات أكتوبر

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى الخمسون لنصر السادس من أكتوبر.

وأكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن هذا اليوم العظيم الذي تحل ذكراه العطرة اليوم، سَطَرَ فيه أبطال القوات المسلحة المصرية بأحرف من نور، معجزة بكافة مقاييس العلوم العسكرية، وبذلوا دمائهم الذكية في سبيل الوطن لتجسد ملحمة كبرى تربعت على عرش صفحات التاريخ المكللة بالفخر والعزة، وشكلت علامة فارقة في تاريخ الوطن، كانت وستبقى دليلاً دامغًا على صلابة معدن شعبنا العظيم ومضاء عزيمته.

داعيا المولى عز وجل أن يحفظ شعب مصر وقيادته، وأن يُنعِم على وطننا الغالي بالأمن والسلام.

وفي السابق تقدم المستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السادة المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة إلى المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أداءه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتمنى المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية،له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

كما تقدم المستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.

وفي إطار رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز سُبُل التواصل مع المواطنين وتسهيل تلقي شكواهم والعمل على حلها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون؛ استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون وتحقيق التواصل الدائم والفعّال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بما من شأنه دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى، وتحقيق العدالة الناجزة.