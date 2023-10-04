تشافي ينتظر تحقيق رقم مميز كمدرب في مواجهة برشلونة وبورتو الليلة

يترقب المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة تحقيق رقم مميز خلال مسيرته للفريق الكتالوني مساء اليوم الأربعاء في مواجهة بورتو ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وبورتو في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في المباراة التي يحتضنها ملعب الدراجاو.

ومن المنتظر أن يخوض المدرب الإسبانى ، تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، مباراته المئوية رقم 100 في لقاء بورتو اليوم.

حيث سيحقق تشافي صاحب الـ 43 عاما، خلال مباراة بورتو رقما مميزا كونه الذي دافع عن ألوان برشلونة خلال أكبر عدد من المرات في تاريخ النادي الكتالوني، وذلك بواقع 100 مباراة كمُدرب و767 كلاعب.

قائمة برشلونة لمواجهة بورتو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: جافي، أوريول روميو، مارك كاسادو. سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي،، جواو فيليكس، لامين يامال.