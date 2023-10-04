رئيس وزراء بريطانيا: نحتاج إلى اقتصاد قوي (شاهد)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كلمة له أمام حزب المحافظين، إننا لن نثق بحزب العمال في تحقيق الأمن لوطننا.

وأضاف سوناك، أن حزب العمال يريد الحصول على أصوات المواطنين دون مقابل، مشيرا إلى أن حزب العمال قام بكل شيء خطأ في سياستنا.

حزب المحافظين

وتابع سوناك في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب العمال يسعى إلى السلطة من أجل السلطة فقط، ولكن يجب أن ندرك ضرورة تغيير دولتنا بشكل جذري، فلدينا نظام سياسي لم يحقق الأهداف المطلوبة على مدار 30 عام، مشددا على أن حزب المحافظين دائما سيكون حزب الأعمال الصغيرة.

واستطرد، "لقد حققنا تقدما في تخفيض التضخم والديون، كما أن فرص المساواة بالقوات المسلحة والاستخبارات الأفضل بالعالم".

الحرب الروسية

وفيما يخص الحرب الروسية، قال سوناك، إن "بريطانيا تعد أول دولة ترسل أسلحة إلى أوكرانيا"، مضيفا أننا نساعد شركاءنا في كييف على الانتصار في الحرب ضد روسيا.

كما أوضح سوناك أنه يسعمل على تخفيض الضرائب في بريطانيا، قائلا "نحتاج إلى اقتصاد قوي.. والتضخم على رأس أولوياتنا".



وأضاف، نعمل على التحكم في التضخم وتكاليف المعيشة في بريطانيا، مؤكدا أن بلاده لديها أفضل سوق وظائف في أوروبا، كما تعد من أفضل دول أوروبا في التعافي من كورونا.