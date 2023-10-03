شرطة بريطانيا تكافح حريقا كبيرا.. كرة لهب تنير السماء (فيديو)

قالت الشرطة البريطانية إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

A lightning strike caused a massive explosion and fire in Oxford tonight (02/10/2023) pic.twitter.com/LSJIM2H5fa — Blackrussian (@Blackrussiantv) October 2, 2023

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة إكس، تويتر سابقا، "يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير".

وأضاف البيان "لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ مازالت موجودة في مكان الحادث".