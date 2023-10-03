الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شرطة بريطانيا تكافح حريقا كبيرا.. كرة لهب تنير السماء (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت الشرطة البريطانية إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة إكس، تويتر سابقا، "يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير".

وأضاف البيان "لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ مازالت موجودة في مكان الحادث".

 

الجريدة الورقية