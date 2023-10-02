إضراب شباب الأطباء في بريطانيا يبدأ ولمدة 3 أيام

الاف من الأطباء الشباب والاخصائيين في هيئة الخدمات الصحية في أنجلترا بدأوا صباح الاثنين اضرابا ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على تدني اجورهم وسط مخاوف كبيرة من عدم تقديم الخدمات الصحية الغير طارئة لأغلب الحالات التي تأتي إلى المستشفيات .

وكان اعضاء الاتحاد الطبي البريطاني قد صوتوا بالموافقة على تصعيد إجراءات الإضراب ليبدا من التاسعة صباح الاثنين بتوقيت لندن إلى السابعة من صباح الخميس المقبل حيث سيعتمد الإضراب على تواجد اعضاء الخدمات الطبية بشكل مماثل لما يحدث في فترة أعياد الكريسماس وهو ما يعاني تراجع كبير لامكانية التعامل مع الحالات الصحية مع عدم تواجد اطقم طبية كافية .

وكان اضراب مماثل في سبتمبر الماضي وهو الاول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا قد اسفر عن تأجيل اكثر من ١٣٠ الف حالة للعلاج داخل المستشفيات وفي العيادات الخارجية بعا وتم إعادة جدولتها من جديد .

من جانبها طالبت الحكومة البريطانية الأطباء بالعدول عن هذا الإضراب مؤكدة ان الأطباء تم منحهم زيادة رواتب عادلة ومعقولة خلال المفاوضات التي تمت بين الطرفين.

وقال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي على خلفية اعلان الإضراب: أنني محبط للغاية لما يحدث وسيتسبب بكل تأكيد في تأجيل العديد من الخدمات الصحية وتأثر الالاف من المرضى بهذا الأمر. لقد تلقى الأطباء زيادة عادلة ومعقوله وفقا لما تقدمت به هيئة مراجعة الرواتب المستقلة والتي وافقنا عليها بشكل تام .

من جانبه قال البروفيسور فيل بانفيلد رئيس الاتحاد الطبي البريطاني ان الأطباء قد ضاقوا ذرعا بما يتردد حول تسببهم في تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في بريطانيا. وأضاف: انه من غير العادل ان تظل الحكومة البريطانية مصرة على إلقاء اللوم على الأطباء و العاملين في مجال الصحة في فشلها في التعامل مع ملف الرعاية الصحية . ما نراه اليوم وبعيدا عن ايام الإضراب فأن العديد من المواعيد المحجوزة لحالات مرضية في العيادات بالمستشفيات وايضا عمليات جراحية تم تأجيلها نتيجة لعدم وجود عدد كافي من الغرف وايضا أفراد الأطقم الطبية او حتى غرف العمليات نتيجة مباشرة تراجع الدعم المادي .

اما دكتور سارة كلارك رئيسة الكلية الملكية للعلاج الطبيعي ان اتخاذ قرار بالأضراب قرار صعب للغاية وليس هناك طبيب يتمنى اتخاذ مثل هذا القرار بسهولة لكن الأطباء يشعرون بعدم التقدير وايضا التعامل معهم بغير قيمتهم و يعملون في ظروف صعبة و ضاغطة للغاية وفي ظل عدم وجود موارد تسمح بتقديم الخدمات الصحية التي يريدون تقديمها . نتمنى أن تقوم الحكومة على الفور بدورها في تهيئة كافة الأجواء لتقديم خدمات صحية مناسبة .