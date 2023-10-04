الدكتورة الشيماء شعبان قائما بأعمال وكيل كلية طب الأسنان بالفيوم

أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بقيام الدكتورة الشيماء أحمد شعبان محمد الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين، بأعمال وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جهه أخرى شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم عميد كلية طب الأسنان فى جامعة الفيوم ، والدكتور هيثم عمرو وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "Evidence and Trends for Implant Site Development " الذي نظمته إدارة التعليم المستمر بالكلية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة السيمنار بالكلية.وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

وحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد جمال أستاذ أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، و الدكتور كريم فوزي أستاذ أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، والدكتور وليد عباس أستاذ مساعد أمراض اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وتحدثت الندوة عن التعريف بالطرق والتقنيات الحديثة في مجال علم اللثة واستخدام الخلايا الجزعية في مجالات طب الأسنان المختلفة.

حفل استقبال الطالبات

كما نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الجمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا قاسم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رغدة الصاوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب الجدد والقدامى، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

رحبت الدكتورة صفاء أحمد بالطالبات الجدد مهنئة بالعام الجامعي الجديد، وموجهة الطالبات بالتميز وبذل الجهد والحرص على التدريب المستمر، وأكدت أهمية المشاركة بالأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية متمنية التوفيق لجميع الطالبات.

هذا وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والثقافية والغنائية لطالبات الكلية بمشاركة عدد من طلاب كورال الجامعة.