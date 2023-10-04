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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للصحافة تُكلف رؤساء إدارات وتحرير المؤسسات القومية بتسيير الأعمال لمدة 3 أشهر

المهندس عبد الصادق
المهندس عبد الصادق الشوربجي

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعاً أمس الثلاثاء الموافق 3/10/2023 بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور السادة الأعضاء، و أمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على :-

أولاً : يُكلف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والالكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الاعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية والالكترونية لمدة ثلاثة أشهر.

ثانياً: تُكلف مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.

الجريدة الورقية