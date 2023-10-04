السيطرة على حريق داخل ورشة ميكانيكي بالدقي

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب في ورشة ميكانيكي بأحد العقارات بشارع الارناؤطى بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات.



كانت البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق ورشة ميكانيكي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر المحضر بالواقعة.

فيما سيطر قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في الطابق الأول وامتد إلى الثاني بأحد المنازل بشارع محمد ياسين بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة عله دون خسائر بالأرواح.

والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني في محيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمكت الحماية المدنية من إخماد الحريق، وذلك دون خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وتواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد والتي يعقبها إعداد تقرير مفصل الحريق وأسبابه وتحرير المحاضر اللازمة.