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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي .. إجمالي الإيرادات في السينمات

فيلم فوي فوي فوي
فيلم فوي فوي فوي

جمع فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، بطولة محمد فراج ونيللي كريم ، الأسبوع الماضي إيرادات بلغت الأسبوع الماضي 6 ملايين و65 ألف جنيه، ليكون إجمالي ما جمعه 18 مليون و 500 ألف جنية في شباك تذاكر دور العرض السينمائية .

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موعد طرح فيلم "فوى فوى فوى" لمحمد فراج بالسينمات

تفاصيل فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم  لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

 

طرح القائمين على "فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي"، البرومو التشويقي للعمل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم: نيللي كريم، محمد فراج.

 فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

ونشر المنتج محمد حفظي، البرومو التشوقي لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا:" فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي مستوحى من قصة حقيقية، فريق من الممثلين النجوم يقدمون لنا قصة تنبض بالحياة ".

 

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، خلال مسلسل “حرب”، وشاركه بطولته النجم أحمد السقا، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

 فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

مسلسل عملة نادرة 

وكانت نيللي كريم قد شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل عملة نادرة، ويعد مسلسل عملة نادرة أول دور صعيدي للفنانة نيللي كريم وأول عمل صعيدي يقوم بإخراجه محمد العدل، وأول عمل صعيدي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل.

 

قصة مسلسل عملة نادرة

 المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعًا ذكوريًّا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس، لا بد من أنها عملة نادرة".

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