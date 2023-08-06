موعد طرح فيلم "فوى فوى فوى" لمحمد فراج بالسينمات

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم "فوى فوى فوى" بطولة محمد فراج وبيومى فؤاد، في دول الخليج والوطن العربى يوم 24 أغسطس الجارى، والذى ينافس في موسم الصيف السينمائى.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم "فوى فوى فوى" حول حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، وفي هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم فوى فوى فوى

وكان طرح صناع فيلم "فوى فوى فوى" البرومو التشويقى الرسمى للعمل، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية المصرية يوم 23 أغسطس الجارى، والذى سيطرت عليه الدراما والكوميديا السوداء.

وكانت شوقت الشركة المنتجة الجمهور بطرح البوستر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام استعدادًا لطرحه فى السينمات.

فيلم فوى فوى فوى

محمد فراج بنظارات شمسية ونيللي كريم بكاميرا احترافية

ويظهر على البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديًا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله .

أبطال فوى فوى فوى

فيلم “فوى فوى فوى” يشارك بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.