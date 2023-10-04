جامعة المنيا الأهلية تنظم لقاءً تعريفياً لطلابها الجدد والقدامى

نظمت جامعة المنيا الأهلية لقاءً تعريفياً موسعاً لطلابها، برعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وذلك للالتقاء مع الطلاب القدامى، والجدد المقبولين هذا العام بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة وبرنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، والحاسبات والذكاء الإصطناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال؛ استعداداً لبدء الدراسة بالجامعة الاهلية رسمياً بكامل طاقتها، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة الحكومية.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالطلاب، وهنائهم بالعام الجامعي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً موفقاً ، مؤكداً على حرصه أن يكون أول لقاء بهم بالجامعة الأم الحكومية التي تعد من أعرق الجامعات المصرية ، ذات التصنيف الدولي المعتبر في كافة التصنيفات العالمية المرموقة ، والتي تنتمي إليها الجامعة الأهلية ببنيتها التحتية والتكنولوجية وقاعاتها وبرامجها، وامتلاكها لأحدث المعامل التخصصية، وطرق التدريس، التي يقوم عليها صفوة من هيئة التدريس لإتاحة الفرصة لطلابها للتعليم بجامعات الجيل الرابع.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقاءه مع الطلاب، أن الدولة لم تبخل بالدعم في إنجاز هذا الصرح الكبير ، والذي تم إنشاؤه في زمن قياسي ، وتوفير 4 مليار جنيه من ميزانيتها لإفتتاحه، معرباً عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ، صاحب هذه الفكرة الرائدة ، لتحقيق التطوير المنشود بالجامعات، وتقديم تعليم متميز يستهدف تحسين مستقبل الخريجين ، ويعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وطالب رئيس الجامعة، الطلاب بالإستمتاع بالحياة الجامعية وممارسة الأنشطة الطلابية، والإلتزام بالأخلاق والضوابط الجامعية، واختيار اتحاد طلابي يمثل الطلاب، ويعبر عن مطالبهم ويضع خطط الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وهوايتهم، ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة، قام خلاله بالرد على كافة استفسارات الطلاب وتساؤلات أولياء الأمور الخاصة بالبرامج الدراسية ، ونظام الساعات المعتمدة، موجههم بعد الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة ، من صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتواصل الدائم والتعامل مع أساتذتهم والمتابعة المستمرة ، لصفحات الجامعة الرسمية.