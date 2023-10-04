الأحد المقبل.. فتح باب الترشح لعمادة كلية الحقوق جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق للأساتذة العاملين بالكلية اعتباراً من يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 حتى يوم السبت 14 أكتوبر 2023.



وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي الأربعاء 18 أكتوبر 2023و الخميس 19 أكتوبر 2023، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت 21 أكتوبر 2023 ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023.



ويبدأ استلام الملفات وتلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً في التواريخ المبينة أعلاه.

على أن يقدم من يرغب في الترشح

عدد (5) ملفات ( أصل + 4 نسخ ) على أن يرفق مع كل ملف فلاشة بها نسخة (pdf ) من الملف الأصلي ويحتوى كل ملف على الاتي:

1. طلب الترشح.

2. بيان حالة رسمي معتمد من الجامعة .

3. السيرة الذاتية على مسئولية المتقدم.

4. كافة المستندات المؤيدة لمؤهلات ونشاط المتقدم العلمي والإداري الموضح في السيرة الذاتية بما في ذلك المناصب التي تولاها، والجوائز التي حصل عليها، والابحاث والدراسات التي اعدها او شارك فيها.

5. خطة العمل الخاصة بالمرشح مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الاصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.

شروط التقدم: طبقاً للقرار الوزاري رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022م

يشترط في المتقدم للترشح:

1- أن يكون المتقدم للترشح أستاذًا عاملاً بالكلية وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل في تاريخ التقدم للترشح للعمادة .

2- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اعتباره ( إقرار) .

4- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

5- ألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشح وطيلة مدة توليه المنصب(إقرار) .

تقديم الاوراق:

تقدم الاوراق المطلوبة خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب السيد أ.د/ رئيس الجامعة ورئيس اللجنة حيث يؤشر على ملف التقدم بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم.