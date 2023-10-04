تقترب مباراة الاتحاد وسباهان أضفهان الإيراني في إعادتها، والتي كانت ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، والتي تم إلغاءها بسبب وجود تمثال قاسم سليمان في ملعب النادي الإيراني، والذي جعل النادي السعودي يعترض ويقرر عدم نزول الملعب.

إعادة مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا

وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية انه تواصل بالفعل مع الجانب السعودي وتم الاتفاق على إعادة المباراة بجانب الطرفين.

شدد وزير خارجية إيران أن العلاقات بين الرياض وطهران تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنه يجب ان تكون الرياضة خارج السياسة، وأن تصبح الرياضة أداة سياسية في يد طرف أمام الآخر.

ولم يؤكد على موعد إعادة اللقاء الذي كان مقرر له يوم الاثنين الماضي الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وحتى الآن ينتظر الطرفين صدور قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سواء بإعادة اللقاء أو خصم الثلاثة نقاط من النادي الإيراني، او خوض اللقاء في ملعب محايد.