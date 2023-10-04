أغنية نجم عالي لجورج وسوف تجتاز المليوني مشاهدة عبر يوتيوب

حققت أغنية سلطان الطرب جورج وسوف “نجم عالي”، أكثر من مليوني مشاهدة، خلال ما يقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

تفاصيل أغنية جورج وسوف نجم عالي

حصلت أغنية نجم عالي على المركز السادس في قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع:زيزو فاروق.

وتقول كلماتها:عشان مش شبهكو بشد انتباهكو عشان قلبي طيب بتستغربوني مالكمش غالي وانا نجم عالي ما ينفعش أصلاً في يوم تعرفوني هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو انا تعبت منكو ومش هبقى منكو وده عشان قلوبكو ما فيش فيها خير انا ما انفعش ليكو ولا هليق عليكو من ايمتى الصغير بيليق عالكبير هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو "

أغنية جورج وسوف لنجله “نص عمري”

كانت أحدث أغاني جورج وسوف “نص عمري”، التي أهداها لنجله الراحل وديع، وسجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

وتقول كلماتها""قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار يا حبيبي

يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري إييييه يا عمري".