يد الأهلي يعبر إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي نتائجه المميزة خلال مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية بعد أن ضمن العبور إلى نصف نهائي البطولة بالفوز على نزيكو الكاميروني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاربعاء بالدور ربع النهائي من البطولة التي تقام في الكونغو.





أقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 21-7 حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداء قويًا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 35-18.

ومن المقرر أن يواجه «رجال يد الأهلي» في مباراة نصف النهائي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة رد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.

قائمة يد الأهلي في البطولة ..

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.