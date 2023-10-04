مشوار الأهلى وانبي في كأس مصر قبل مواجهة الليلة

يتقابل فرق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره انبي، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

كشف حساب الأهلي وانبي في بطولة كأس مصر

الأهلي:

ـ استهل فريق الأهلي أولى مبارياته في بطولة كأس مصر، بملاقاة نظيره منتخب السويس، في المواجهة التى جمعت الفريقين بدور الـ 32 وحسمها المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

ـ واستطاع كولر ولاعبيه ان بتخطى عقبة فريق الداخلية بدور الـ 16 بنتيجة هدفين نظيفين ضمن منافسات البطولة.

ـ ونجح المارد الأحمر فى هزيمة المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين دون رد بدور الثمانية ليضرب موعدا مع انبي بنصف النهائي.

انبي:

ـ افتتح فريق انبي مشواره ببطولة كأس مصر، بالفوز على نادى لافيينا اف سى بثلاثية نظيفة، بدور الـ 32 .

ـ واستطاع الرفيق البترولي تخطى عقبة نظيره فيوتشر بدور الـ16 بركلات الترجيح ( 6 ـ 5 ).

ـ وتمكن انبي من هزيمة نادي النجوم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بدور الثمانية، ليلاقي الأهلي بنصف نهائي كأس مصر.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي وانبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرةو المملكة العربية السعودية وسيتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.