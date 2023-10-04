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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"احتياجات سوق العمل" ندوة تثقيفية تنظمها مديرية شباب الوادي الجديد

احتياجات سوق العمل
"احتياجات سوق العمل للشباب" ندوة تثقيفية

نظم مركز شباب ذخير في قطاع بلاط ندوة ثقافية حول احتياجات سوق العمل للشباب والتحديات التي يواجهونها في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر. وقد قدم الدكتور بشندي شلبي محاضرة فيها بحضور 20 مشاركًا.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن تأهيل الشباب لسوق العمل هو أول مرحلة في بناء شخصية الشاب العاملة المنتجة، ويجب أن يكون مؤهلاً لشغل الوظائف التي تتطلب جهودًا ومهارات محددة، وكلما زاد تحمل الشاب للمسؤوليات زاد تأهيله للعمل. وعبّر مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد عن أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الأشياء هي التي تعلمنا وتجعلنا أقوياء في مجتمع يحتاج إلى الكفاح والجهد، وأن سوق العمل تجعلهم أكثر تحمسًا وإقبالًا وثقة في التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت توجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

"احتياجات سوق العمل للشباب" ندوة تثقيفية تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد
"احتياجات سوق العمل للشباب" ندوة تثقيفية تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد
"احتياجات سوق العمل للشباب" ندوة تثقيفية تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد
الجريدة الورقية