مهرجان ليلة عمر| بهاء سلطان وتامر عاشور على مسرح واحد

يجتمع كل من الفنان بهاء سلطان والفنان تامر عاشور في الكويت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائية، الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل بهاء سلطان وتامر عاشور في الكويت

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ13 من أكتوبر الجاري مع الفنان السعودي عايض، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

انطلقت ليالي مهرجان ليلة عمر مع الفنانة أنغام خلال الأسبوع الماضي مع ليلتين متتاليتين شهدت حضورا كامل العدد من جمهورها.

وتستكمل لياليها في ليالي أكتوبر الخريفية مع 6 من نجوم غناء الوطن العربي وهم “شيرين، بهاء سلطان، تامر عاشور، حسين الجسمي، رحمة رياض”.