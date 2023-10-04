مديرية شباب الوادي الجديد تنظم لقاءً حول الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني في مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب بغداد بقطاع باريس لقاءً للشباب بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمشاركة 50 عضوًا من أعضاء برلمان الشباب، ضمن فعاليات "صيف شبابنا" في الوادي الجديد. وتحدث الدكتور أبو بكر محمد آدم، مدرس في قسم علم النفس التربوي.

تجسد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية في تعزيز كرامة المواطن المصري.

أكد أبو بكر على أهمية تعزيز جميع الحقوق والحريات الأساسية في مصر، والتي تم تضمينها في الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية، لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والتسامح دون تمييز، وتعزيز المشاركة الاجتماعية للتغلب على الصعوبات التي تعوق عملية التنمية.

تناول اللقاء حقوق الإنسان في الدستور، والحريات الشخصية والعامة، وحقوق المواطن، وحرية الفكر والعبادة، وتطرق إلى الصراعات الدولية ودور مصر والدول العربية، ومفهوم الدولة ومقوماتها، والسلطة وأنظمة الحكم في العالم، وفتح باب النقاش مع الشباب والرد على استفساراتهم.

وبخصوص حقوق الشباب، أوضح شوقي أن الاستراتيجية تدعم تمكين الشباب وتطويرهم وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.

تمت الفعالية برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.