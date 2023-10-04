تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي في كأس مصر

في مواجهة مرتقبة، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة، نظيره فريق إنبي، لحساب منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي في الكأس:

تاريخيًا التقى الأهلي نظيره إنبي في منافسات كأس مصر 4 مناسبات، تمكن من الفوز في 3 مواجهات وفاز الفريق البترولي في لقاء وحيد.

وجاءت المواجهات على النحو الآتي:

اللقاء الأول موسم 2003-2004 في الدور نصف النهائي، وفاز الأهلي 2-1، أحرز للأحمر حينها عبدالإله جلال وبينو جيلبرسون، وأحرز لإنبي هاني عبدالله.

اللقاء الثاني : موسم 2011-2012، في دور الـ16، وفاز إنبي بهدف عكسي أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة : موسم 2015-2016 في الدور نصف النهائي، وفاز الأهلي 2-1، أحرز للأهلي مؤمن زكريا وسعد سمير، وأحرز لإنبي محمد الشامي.

الرابعة: موسم 2020-2021، في دور ال16، وفاز الأهلي 1- صفر، أحرز هدف الأهلي صلاح محسن.

من المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي أمام الفريق البترولي، للطرف الآخر المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز، في نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها الأخير، بفوزه على بيراميدز بثنائية لهدف، في مباراة ماراثوانية امتدت إلى شوطين إضافيين، عقب انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.