الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

3 تحديات وظهور تاريخي أول في انتظار الأهلي بأكتوبر

الأهلي
الأهلي

يشهد شهر أكتوبر الجاري ، إقامة مواجهات هامة عدة للنادي الأهلي وتسجيل تاريخي بمشاركة أولى في نسخة دوري السوبر الأفريقي وهي البطولة حديثة الانطلاق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وتحت رعاية “فيفا”.
 

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تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي في كأس مصر


ويظهر الأحمر خلال الشهر الجاري في ثلاث بطولات مختلفة “كأس مصر ، دوري السوبر الأفريقي، والدوري الممتاز”.

ويبدأ الأهلي أولى مواجهاته المرتقبة في أكتوبر ، بملاقاة إنبي اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عن الموسم الرياضي 2022 - 2023 ، والتي يحمل لقبها بتتويجه الأخير على حساب بيراميدز.

كما يلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي في الثامن من الشهر الجاري ، وهو اللقاء الثاني لكتيبة السويسري كولر في الدوري ، بعد خوض لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي ، وانتهى بتفوق عريض للأهلي برباعية من دون رد.

ظهور قاري أول ..

وفي 20 أكتوبر ، يحل الأهلي ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني ، وهو الظهور الأول في بطولة دوري السوبر الأفريقي ، ويلتقي الفريقان في دور الثمانية .
ويكون لقاء الإياب بين الفريقين في القاهرة 24 من الشهر ذاته .
وقبل ختام الشهر وعند 29 من أكتوبر الجاري ، يواجه الأحمر بلدية المحلة ، وهو اللقاء الثالث للأهلي في المسابقة.

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