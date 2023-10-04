3 تحديات وظهور تاريخي أول في انتظار الأهلي بأكتوبر

يشهد شهر أكتوبر الجاري ، إقامة مواجهات هامة عدة للنادي الأهلي وتسجيل تاريخي بمشاركة أولى في نسخة دوري السوبر الأفريقي وهي البطولة حديثة الانطلاق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وتحت رعاية “فيفا”.





ويظهر الأحمر خلال الشهر الجاري في ثلاث بطولات مختلفة “كأس مصر ، دوري السوبر الأفريقي، والدوري الممتاز”.



ويبدأ الأهلي أولى مواجهاته المرتقبة في أكتوبر ، بملاقاة إنبي اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عن الموسم الرياضي 2022 - 2023 ، والتي يحمل لقبها بتتويجه الأخير على حساب بيراميدز.



كما يلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي في الثامن من الشهر الجاري ، وهو اللقاء الثاني لكتيبة السويسري كولر في الدوري ، بعد خوض لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي ، وانتهى بتفوق عريض للأهلي برباعية من دون رد.

ظهور قاري أول ..

وفي 20 أكتوبر ، يحل الأهلي ضيفًا على نظيره سيمبا التنزاني ، وهو الظهور الأول في بطولة دوري السوبر الأفريقي ، ويلتقي الفريقان في دور الثمانية .

ويكون لقاء الإياب بين الفريقين في القاهرة 24 من الشهر ذاته .

وقبل ختام الشهر وعند 29 من أكتوبر الجاري ، يواجه الأحمر بلدية المحلة ، وهو اللقاء الثالث للأهلي في المسابقة.