النسيري: فخورون بتجاوب أبناء الجالية المصرية بالسعودية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال شريف النسيري، منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية، إن أعضاء الحملة يعملون على قدم وساق لحشد الجماهير المصرية الوطنية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف النسيري أن الحملة تضم بين أعضائها أهم الكفاءات المصرية المشتغلة بالعمل العام وأنهم جميعا على قلب رجل واحد من أجل نجاح أكبر حملة في تاريخ المملكة العربية السعودية والتي بها أكبر جالية مصرية بالعالم وذلك دعما وتأييدا لوطنهم الغالي.



وقال منسق حملة مواطن لدعم مصر في المملكة العربية السعودية أننا في الحملة فخورون بهذا التجاوب منقطع النظير مع دعوتنا للمشا ركة في العملية الانتخابية الفترة المقبلة وهو ما يعكس إيمان أبناء الشعب المصري في المملكة بوطنهم مصر وقياداته.

اجتماع موسع لجميع أعضاء الحملة في كل المدن السعودية

وأكد على أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد اجتماعا موسعا لجميع أعضاء الحملة في كل المدن السعودية وذلك للانطلاق مبكرا في الفعاليات الكبرى للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار رئيس مصر القادم.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.