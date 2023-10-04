فتحي عبد الوهاب ونيللي كريم يجتمعان في فيلم the goat

يشارك كلا من الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة نيللي كريم في فيلم the goat ، وذلك حسب ما صرحت مخرجة الفيلم وعبرت عن امتنانها لوجود ضيوف شرف من الصف الأول.

وقال منتج الفيلم إسلام الدخاخني المنتج: كان حماس نجوم الصف الآول أن يكونوا ضمن أحداث الفيلم حافز لنا لاستكمال فيلم المعزة المشروع الكبير الذي يضم أكثر من أربع جنسيات والذي تم تصويره كاملاً في سيوة".

يشارك فيلم the goat ضمن قائمة أفلام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عرض فيلم في الدورة السادسة من المهرجان، والمقرر إقامته في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر الجاري.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول،