فريق واما يلتقي جمهوره في السعودية

يستعد الفريق الغنائي الشهير واما لحفله الغنائي في جدة، ضمن فعاليات مهرجان فوّرها الشبابي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ13 من أكتوبر الجاري، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

الحفل ضمن الموسم السادس لفعالية “فوّرها” وإن ما يميزها عن غيرها من الفعاليات وجود نخبة مميزة من الفنانين العرب وخاصة الفئة الشابة منهم والمتواجدون في الطليعة في الوقت الراهن والذين يحظون بإقبال كبير من الشباب مؤكداً ان جمهور جدة جمهور ذواق ومن الضروري الارتقاء بذوقهم عبر اختيار فنانين كبار لضمان نجاح الحفلات.

تقدم فعالية فورها مجموعة من الأمسيات الشبابية في جميع المجالات وعلى وجه التحديد الغناء، فقد قدمت مسبقًا عدد من الفعاليات البرازة التي نالت رضاء جميع الأذاق والأعمار وخاصة الشباب.