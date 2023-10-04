ضبط مسجل خطر سبق اتهامه 13 قضية مخدرات بالخصوص

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مسجل خطر، سبق اتهامه في 13 قضية، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وضبط بحوزته من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مسجل خطر سبق إتهامه 13قضية مخدرات بالخصوص

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "محمد ف ع"، 49 سنة، مسجل خطر، سبق اتهامه في 13 قضية، مقيم دائرة القسم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة أخري ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مسجل خطر، سبق اتهامه في 7 قضايا، لممارسته نشاط إجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة قليوب، بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل لممارسته نشاط إجرامي بالإتجار بالمخدرات.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب قيام عاطل يدعى "مصلح م ا"، 44 سنة، مسجل خطر، سبق اتهامه في 7 قضايا، مقيم دائرة المركز، بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب محمد ياسين، والنقيب عمرو رضوان، والنقيب محمد المغربي، والنقيب محمد العطار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

