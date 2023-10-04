القبض على هارب من السجن 49 سنة في أسوان

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، القبض على (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) بدائرة المركز.. لكونه محكوم عليه بالحبس (49 سنة و4 أشهر وكفالات مالية فى 39 حكم تبديد)، بمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

فيما نجحت الجهود في ضبط ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة شمال سيناء) وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام، وضبط ( 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنوفية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات.