الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على هارب من السجن 49 سنة في أسوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، القبض على (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) بدائرة المركز.. لكونه محكوم عليه بالحبس (49 سنة و4 أشهر وكفالات مالية فى 39 حكم تبديد)، بمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

 

ضبط عاطل استغل الأطفال في التسول بالإكراه بالجيزة

ضبط صاحب شركة غسل 250 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالجيزة

فيما نجحت الجهود في ضبط ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة شمال سيناء) وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام، وضبط ( 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنوفية) وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات.

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