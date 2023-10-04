الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط الاستعلام عن معاشات أكتوبر

معاشات
معاشات

معاشات أكتوبر.. يبحث العديد من أصحاب المعاشات عن رابط الاستعلام عن معاشات أكتوبر الجاري، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

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لجنة المعاشات تُقيم صالون بعنوان"الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر وجبهة الوعي"

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جدول تطبيق الزيادة وأماكن صرف المعاشات

زيادة المعاشات 

وقد أعلنت وزارة المالية أن زيادة المعاشات الجديدة تبلغ تكلفتها السنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، بعد مضاعفة المنحة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا.

ولكن استحقاق زيادة المعاشات سيكون بداية من شهر أكتوبر، ولكن صرف الزيادة الجديدة سيكون في شهر نوفمبر بأثر رجعي.

خطوات الاستعلام 

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن المعاشات من خلال الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

اختيار كلمة صاحب معاش

اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية

إدخال الرقم القومي

تصفح كافة البيانات كاملة

ويتم صرف المعاشات كالآتي:

الفئة الأولى: بداية من 1000 جنيه يومي 1 و2 أكتوبر 

الفئة الثانية: بداية من 2000 جنيه يومي 3 و4 أكتوبر

الفئة الثالثة: بداية من 3000 جنيه يومي 5 و6 أكتوبر 

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات لتبلغ 600 جنيه شهريًا بدلًا من 300 جنيه، بتكلفة سنوية يبلغ قدرها 32 مليار جنيه.

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