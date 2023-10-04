الملا يشيد بمشروعات كويت إنرجي فى برج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون

عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع سونج يو – الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجى بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ودكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات ووائل صوان الرئيس الإقليمى لشركة كويت انيرجى مصر.

وتناول اللقاء نشاط الشركة الحالى فى مصر والتى تعمل تحت اسم شركة United Energy بعد ان استحوذت الأخيرة عليها في مارس .

جاء ذلك في إطار فاعليات مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات النسخة من مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أدبيك 2023)

وأشاد الوزير بالتقدم الذى تشهده مشروعات الشركة فى مصر بمناطق برج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية ومشاركتها شركة سيبترول بمنطقة شرق رأس قطارة، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية، وجهود الإسراع في البدء بالبرنامج الاستكشافى بمنطقة غرب وادى النطرون ، وحرص الشركة على التوسع فى أنشطتها الاستكشافية فى ظل طرح مصر لمناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية المطروحة.