مدير تعليم نجع حمادي يتفقد مدرسة الشرقي بهجورة الثانوية

شهد ابوالوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، يرافقه جمال عز الدين راشد مدير تنسيق تعليم الإعدادي و الثانوي، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، طابور الصباح والسلام الوطني بمدرسة الشرقي بهجورة الثانوية، وذلك في إطار متابعة انضباط العملية التعليمية بالمدارس في خامس أيام العام الدراسي.

وهنأ مدير عام الإدارة، إدارة المدرسة وهيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات، ببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م، وتمني للجميع عاما دراسيا موفقا مليئا بالتفوق وتحقيق النجاحات.

وتفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية أثناء سير الدراسية، و حجرات الأنشطة والمعامل، ومكتبة المدرسة، واثني علي انضباط سير الدراسة بالمدرسة.

وراجع الدردير موقف تسليم الكتب بالمدرسة، ومستوى النظافة و تطبيق الجداول، و شدد على تنفيذ مجموعات الدعم بالمدرسة لمجابهة الدروس الخصوصية، و تسجيل غياب الطلاب أولا بأول وتفعيل الأنشطة، وحصص المشاهدة.