وزير البترول يجري مباحثات مع شل حول أنشطتها في مصر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، اجتماعاً مع سيدرك كريمرز- نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعى المسال بشركة شل، بحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات وخالد قاسم رئيس شركة شل مصر.

جاء ذلك في إطار فاعليات مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات النسخة من مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أدبيك 2023)



، تم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر ، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج، وأكد سيدرك كريمرز على اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك لا سيما فى إطار دعم مصر لاستجلاب كميات إضافية من غازات منطقة الشرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا ، كون الشركة أحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط من جانب وكونها أيضاً مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.