الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لأول مرة في تاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، مجلس النواب يعزل رئيسه ليغادر كيفن مكارثي منصبه، ويعلن باتريك ماكهنري، رئيسا مؤقتا له ، بعد تصويت ناجح للإطاحة بمكارثي، بأغلبية 216 صوتا، مقابل 210 صوتا . 

كيفن مكارثي

ودعا النائب الجمهوري مات غايتس، من ولاية فلوريدا، إلى عزل رئيس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، لغضبه من اعتماد "مكارثي" على أصوات الديمقراطيين، في تمرير مشروع مؤقت للحفاظ على تمويل الحكومة وتجنب الإغلاق .

 

وفي 7 يناير 2023، وبعد 15 جولة تصويت، انتخب الجمهوري مكارثي رئيسا لمجلس النواب، خلفا لــ نانسي بيلوسي، وكان غايتس ضمن مجموعة تضم نحو 20 نائبًا، حصلوا خلال جلسات التصويت تلك على تنازلات منها: تغييرات في القواعد تسمح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس . 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.
 

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