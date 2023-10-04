المدير العام للإيسيسكو يلتقي عددًا من الوزراء والمسؤولين في أذربيجان

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في جمهورية أذربيجان، بالعاصمة باكو، لبحث تعزيز الشراكة بين الإيسيسكو والمؤسسات الأذربيجانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاءت هذه الاجتماعات في إطار الزيارة التي يقوم بها المدير العام للإيسيسكو على رأس وفد من المنظمة إلى باكو، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية.

وخلال الاجتماعات، استعرض الدكتور المالك رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهم البرامج والأنشطة والمبادرات التي تنفذها بالتعاون مع شركائها، وإسهامها في دعم جهود الدول الأعضاء في المنظمة بمجالات التربية والعلوم والثقافة.

وكان الاجتماع الأول مع السيد جيهون بايراموف، وزير خارجية أذربيجان، حيث أشاد خلاله الدكتور المالك بمستوى التعاون بين الإيسيسكو والمؤسسات الأذربيجانية، مشيرا إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو، يعكس النقلة النوعية في العلاقة بين الجانبين.

وأكد أن اختيار مدينة شوشة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2024، ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة، من شأنه إظهار الإرث الثقافي الكبير الذي تتمتع به هذه المدنية العريقة.

من جانبه ثمن السيد بايراموف أدوار الإيسيسكو في تطوير مجالات اختصاصها بدولها الأعضاء، مجددا التأكيد على دعم أذربيجان الكبير للمنظمة.

وزير الشباب والرياضة في أذربيجان

وفي الاجتماع الثاني مع فريد جايبوف، وزير الشباب والرياضة في أذربيجان، أكد المدير العام للإيسيسكو الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة لبناء قدرات الشباب، وهو ما يعكسه ترتيب الإيسيسكو مشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة ينتمون إلى عدد من دول العالم الإسلامي في أعمال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، في إطار عام الإيسيسكو للشباب الذي سيتم إطلاقه رسميا يوم 7 أكتوبر 2023 من القاهرة تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد الجانبان رغبتهما بتعزيز الشراكة في مجالات الشباب والرياضة، والتعاون في تنفيذ الأنشطة والبرامج المشتركة.

فيما تطرق اللقاء الثالث مع السفير حافظ باشاييف، رئيس جامعة أدا الأذربيجانية، إلى تعزيز الشراكة بين الإيسيسكو والجامعة، في إطار اهتمام المنظمة بالتعاون مع الجامعات، لتعزيز البحث العلمي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، عبر إنشاء الكراسي العلمية.