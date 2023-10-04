الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية والإمارات تعقدان محادثات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة

كوريا الجنوبية والإمارات
كوريا الجنوبية والإمارات

 

ذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، أن سول وأبوظبي عقدتا مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

 

 

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وأضافت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الأربعاء/- أن الدولتين اتفقتا في عام 2021 على السعي لصياغة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA)، وبدأت الجولة الأولى من المحادثات في سول، أمس الأول /الاثنين.

وأشارت إلى أن الجانبين سيعملان على تضييق الخلافات بشأن إجمالي ثمانية قطاعات، بما في ذلك التعريفات الجمركية على السلع والخدمات وقواعد المنشأ.

وتابعت: "الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الرئيسي لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في التجارة وصناعات الطاقة الجديدة ومجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية.

وبحسب الوكالة الكورية فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد أحد أنواع اتفاقيات التجارة الحرة، التي تؤكد على نطاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتبادلات، بالإضافة إلى فتح السوق.

 

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