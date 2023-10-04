انتهاء تجهيزات جامعة القاهرة الدولية على أعلى مستوى (شاهد)

أشاد مجلس جامعة القاهرة بانتهاء التجهيزات الخاصة بجامعة القاهرة الدولية بهذا المستوى من العراقة والأصالة تمهيدًا لافتتاحها وبدء الدراسة بها هذا العام.

وتُعد جامعة القاهرة الدولية من أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع كأول جامعة دولية لجامعة حكومية فى مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة والمعتمدة دوليًا ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، وهذا النظام سبق أن أوصت به شركة الاستشارات الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من أشهر الشركات التي تقدم استشارات للحكومات عبر العالم.

برامج جامعة القاهرة الدولية

مجلس جامعة القاهرة

واستعرض مجلس جامعة القاهرة برامج مرحلة الدراسات العليا المُتاحة بجامعة القاهرة الدولية والتي تضم 8 برامج دراسية ودرجات علمية مزدوجة.

والبرامج الدراسية هي برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.

مجلس جامعة القاهرة

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لأول مرة، إيذانا بالاستعداد لافتتاحه وبدء الدراسة به هذا العام، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وقدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام وزير الدفاع والجيش والشعب المصري بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

واستعرض مجلس الجامعة مشاركة رئيس الجامعة في مؤتمر حكاية وطن بحضور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بكامل تشكيله، وثمن مجلس الجامعة مخرجات المؤتمر؛ كما أشاد المجلس بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات والذي كان متميزًا ورائعًا، وتضمن عرض جامعة القاهرة جزءًا من الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة على المستوى الدولي.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة بالمظهر المشرف لجامعة القاهرة في الاحتفال بمرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تحت عنوان (من نصر الى نصر) والذي تحول بشكل عفوي إلى مظاهرة تأييد رئيس الجمهورية.