نائب رئيس جامعة كفرالشيخ : المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية تفعيلاً لخطة الأنشطة

قال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال ، الأربعاء ، أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية يأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية ، بمشاركة 19جامعة مصرية ممثلة في 400 طالب وطالبة بالإضافة الي هيئة الاشراف من الوزارة والجامعة والأسر الطلابية بالجامعات، وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة.

و أكد دكتور عبدالعال أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية يعد مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في النشاط الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال إلى وجود تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، تحقيقا للهدف من تنظيم المهرجان و هوتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة لبناء شخصية الطلاب وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم وتعزيز روح العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد بهدف كسب الأخلاق الرياضية العالية.