موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. مع بداية كل شهر يكثف العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، البحث عن موعد صرف المرتبات، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر بداية من الإثنين 23 أكتوبر 2023.

صرف مرتبات شهر أكتوبر

وتستمر عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر لمدة 5 أيام، وفقا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية لموعد صرف مرتبات العاملين والمتأخرات خلال أشهر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي سياق آخر أعلن الرئيس السيسي في وقتٍ سابقٍ عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وكذلك زيادة العلاوة الاستثنائية للموظفين لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وهي القرارات التي لاقت ترحيبًا من المواطنين.

الحد الأدنى للأجور الجديد

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.