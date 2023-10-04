انطلاق الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة في أرض السلام.. اليوم



في أرض السلام سيناء الحبيبة وفى شهر الانتصارات أكتوبر العظيم تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم، فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.

يستمر الملتقى الذي سيشهد برنامجاً ثقافياً وفنياً حافلا ومكثفاً لـ 200 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية يتجمعون تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أكتوبر الجاري.



منصة حية وتبادل للأفكار والخبرات

أكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الملتقى منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة وتبادل الأفكار والخبرات والتفاعل من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا المرأة.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة إن الملتقى يأتي استمراراً للفعاليات المنفذة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الشاملة، برعاية ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وضمن برامج العدالة الثقافية المعنية بتنمية وتطوير مهارات الفتيات والسيدات المصريات من سكان المحافظات الحدودية وذلك في إطار خطط الدولة ومشاريعها التنموية وخاصة في سيناء.

وأوضح "البسيوني" أن الملتقى يقام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، خاصة بعد عودة الأمن للمحافظة.

الملتقى يشمل عدة فعاليات ثقافية وفنية تتنوع ما بين المحاضرات، اللقاءات التوعوية، الأمسيات الثقافية، بالإضافة إلى 10 ورش إبداعية منها 7 ورش فنية للتدريب على الحرف اليدوية البيئية التراثية الممثلة في الجلود الطبيعية، الخيامية، التفصيل والتطريز السيناوي، الحلي والمشغولات التراثية السيناوية، وكذلك الحرف المعاصرة كإعادة التدوير، المكرمية والإكسسوارات. وثلاث ورش للإبداع الفني في مجال كتابة القصة القصيرة، كتابة السيناريو والحوار وإخراج الأفلام، ويضم في برنامجه زيارة عدد من المناطق الأثرية والتاريخية لتوثيق تراث المدينة، وزيارة لميناء العريش للتعريف بمشاريع الدولة وخططها لتنمية سيناء.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.