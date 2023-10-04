81جنيها للكيلو .. اسعار الفراخ بأسواق البحيرة

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء الموافق 4أكتوبر2023، إرتفاع أسعار بعض أنواع الطيور من جنيهان إلي ثلاثة جنيهات في الكيلو

بينما تراوحت أسعار

الدواجن البيضاء مابين 79إلي 81جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين97إلي 99جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 116إلي 123جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو ، و تراوحت وتراوحت أسعار الأرانب مابين 62 و70جنيها للكيلو.