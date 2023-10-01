إنتر ميلان يهزم ساليرنيتانا بسوبر هاتريك مارتينيز

سجل إنتر ميلان فوزا مستحقا على ساليرنيتانا برباعية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "أريكي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

جاءت أهداف أنتر ميلان بتوقيع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليسجل سوبر هاتريك في الدقائق 62، 77، 85 من ركلة جزاء و89 من زمن المباراة.

وأصبح لاوتارو مارتينيز، أول لاعب يسجل سوبر هاتريك بعد دخوله بديلا في الدوري الإيطالي منذ احتساب الفوز 3 نقاط (منذ 1994/95).

واستعاد إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان، صاحب نفس الرصيد.

وكان ميلان قد فاز على لاتسيو، بثنائية نظيفة، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا، عند 3 نقاط، فى المركز التاسع عشر.