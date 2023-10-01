عاجل
أيمن محسب: الحوار الوطني آلة ديمقراطية جمعت كل القوى في جلسات واحدة الديهي: إنجازات مصر التعليمية خلال عهد السيسي لم تحدث في ألمانيا أو بريطانيا
الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنتر ميلان يهزم ساليرنيتانا بسوبر هاتريك مارتينيز

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل إنتر ميلان فوزا مستحقا على ساليرنيتانا برباعية نظيفة  فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "أريكي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

جاءت أهداف أنتر ميلان بتوقيع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليسجل سوبر هاتريك في الدقائق 62، 77، 85 من ركلة جزاء و89 من زمن المباراة. 

وأصبح لاوتارو مارتينيز، أول لاعب يسجل سوبر هاتريك بعد دخوله بديلا في الدوري الإيطالي منذ احتساب الفوز 3 نقاط (منذ 1994/95). 

واستعاد إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان، صاحب نفس الرصيد.

وكان ميلان قد فاز على لاتسيو، بثنائية نظيفة، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا، عند 3 نقاط، فى المركز التاسع عشر. 

الجريدة الورقية