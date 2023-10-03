دوري الأبطال.. نابولي يدرك التعادل امام ريال مدريد
نجح فريق نابولي الإيطالي في تسجيل هدف التعادل في شباك ضيفه ريال مدريد الإسباني لتصبح النتيجة 2-2 في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.
ونجح بيوتر زيلنسكي نجم ناولي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 .
وكانت أحداث الشوط الأول قد إنتهت بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.
تشكيل ريال مدريد أمام نابولي
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.
خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.
خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.