دوري الأبطال.. نابولي يدرك التعادل امام ريال مدريد

نجح فريق نابولي الإيطالي في تسجيل هدف التعادل في شباك ضيفه ريال مدريد الإسباني لتصبح النتيجة 2-2 في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

ونجح بيوتر زيلنسكي نجم ناولي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 .

وكانت أحداث الشوط الأول قد إنتهت بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.