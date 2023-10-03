الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري الأبطال.. نابولي يدرك التعادل امام ريال مدريد

مباراة نابولي وريال
مباراة نابولي وريال مدريد

نجح فريق نابولي الإيطالي في تسجيل هدف التعادل في شباك ضيفه ريال مدريد الإسباني لتصبح النتيجة 2-2 في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

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ريال مدريد يتقدم بثنائية على نابولي في الشوط الأول

ونجح بيوتر زيلنسكي نجم ناولي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 .

وكانت أحداث الشوط الأول قد إنتهت بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.              

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور. 

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