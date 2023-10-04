حلوى صحية للأطفال في المدارس| طريقة عمل فطيرة التفاح اللذيذة

بحلول فصل دراسي جديد، تحتار الأمهات في تقديم أصناف الأطعمة لأولادها في المدرسة، فيرغب أغلب الأولاد تناول الكعك والحلويات والتي تحتوي علي مواد حافظة غير صحية، مما تشكل خطرًا علي جهاز المناعة لديهم، لذا نقدم لك طريقة عمل فطيرة التفاح اللذيذة والتي يمكنك إضافتها في اللانش بوكس كحلوي شهيه ذات المذاق اللذيذ.





فطيرة التفاح

طريقة عمل فطيرة التفاح

المقادير

- سكر : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- التفاح : 6 اكواب (طازج ومقشر ومقطع إلى شرائح رقيقة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (طازج)

- عجينة الفطائر الجاهزة : 2 قطعة (مزدوجة القشرة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (غير مملحة)

- بياض البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

طريقة التحضير

اخلطي السكر والطحين والبهارات في وعاء.

ضعي التفاح وعصير الليمون في وعاء آخر، ثم أضيفي الخليط السابق إليه.

ضعي جزء من العجين في صينية خبز مناسبة، وارفعيها على حواف الصينية، ثم ضعي خليط التفاح داخلها مع الزبدة.

ضعي الجزء المتبقي من العجينة فوق الخليط، بحيث تغطّي الفطيرة من كافة الجوانب وتخلصي من الأجزاء الزائدة من العجينة حول الأطراف.

اخفقي بياض البيض جيداً ثم امسحي العجينة به باستخدام الفرشاة.

غطّي الصينية بورق القصدير.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.



ضعي فطيرة التفاح في الفرن لحوالي 20-25 دقيقة.



إنزعي ورق القصدير، وأعيديها إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة إضافية حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الفطيرة من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد وقدميها.