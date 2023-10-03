ريال مدريد يتقدم بثنائية على نابولي في الشوط الأول

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه نابولي الإيطالي متقدماً بهدفين لهدف ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم مباغت وسدد رودريجو كرة خطيرة في الدقيقة السابعة تصدى لها الحارس ميريت.

نجح ريال مدريد في السيطرة على وسط الميدان بينما إكتفى نابولي بإغلاق المساحات فبين خطوطه حتى نجح أوستجارد في تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد متابعة مميزة لكرة زميله ناتان المرتدة من العارضة في الدقيقة 20.

ولم حتاج ريال مدريد لأكثر من 7 دقائق حتى نجح نجمه البرازيلي فينسيوس جونيور في تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 35 نجح المتألف بيللينجهام في إضافة ثاني هداف الفريق الاسباني.

وكاد النيجيري أوسيمين أن يعادل النتيجة في الدقيقة 39 بضربة رأي قوية تصدى لها الحارس كيبا ببراعة، لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-2.