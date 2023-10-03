المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين لسرقة مواطن داخل منزله بالإكراه بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة مواطن داخل منزله بالإكراه في مركز المنشأة.

المشدد 10 سنوات لـ 4متهمين بتهمه سرقة مواطن داخل منزله بالإكراه بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتلقى مركز المنشأة بسوهاج بلاغا من أحد المواطنين أتهم فيه 4 أشخاص بسرقة منقولات منزله بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري.

عقب التأكد من صحة البلاغ، تم إصدار إذن من النيابة وخرجت مأمورية مكبرة نجحت في القبض على المتهمين، واقتيادهم على الفور إلى مركز شرطة المنشأة.

وبمواجهة المتهمين أمام رئيس مباحث المنشأة اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة

كما قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس 3 أشخاص، بعد ضبطهم بكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش، بحوزة 3 أشخاص في محافظة القاهرة بقصد الإتجار.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.