إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام في سوهاج

شهدت قرية أولاد طوق غرب دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات سابقة على ملكية قطعة أرض نتج عنها إصابة طفل في الـ12 من عمره يقيم بدائرة المركز بطلق ناري بالفخذ الأيسر وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية أولاد طوق غرب / دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبيَّن أن طرفيها كل من:- طرف أول "حمزة . ع . ز . ع" 12 سنة طالب مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي و"عبد الله . ا . م . ح" 18 سنة عامل.

طرف ثان "هلال . ف . ر . ا" 65 سنة عامل زراعي ونجله "بسام . ه . ف . ر" 20 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر واتهم الأول من الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابته من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات سابقة علي ملكية قطعة أرض بذات الناحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.